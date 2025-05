Mit der „für immer EP“ veröffentlicht deafdawg seinen ersten Langspieler. Die gleichnamige Single „für immer“ setzt die inhaltliche Klammer für die EP: Es geht um loslassen und losgelassen werden, obwohl man jemanden eigentlich weiterhin so nah wie möglich bei sich haben möchte. „fragment“ setzt sich mit dem danach auseinander und behandelt das isolierte „Ich“, was auf sich selbst gestellt ist in seiner Einsamkeit und nun alleine mit alten und neuen Wunden konfrontiert ist - aber auch wieder zu sich selbst findet. Die sechs Songs auf der EP beschreiben das Gefühl “für immer heartbroken” zu sein, aber auch für immer zu versuchen, den Blick auf das Gute und Schöne um einen herum zu richten.