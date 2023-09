GINA ÉTÉ: Peur (Angscht)

Mit dem multilingualen Hybrid-Pop ihres kürzlich erschienen Debütalbums „Erased by Thought“ erntete Gina Été durchweg beeindruckte Kritiken, unter anderem im Rolling Stone und der Süddeutschen Zeitung.

Nun veröffentlicht Gina Été die Single Peur - ihre französische Version von Angscht der Luzerner Künstlerin To Athena. Ein ganzes Streichensemble hat Gina dafür bei sich zu Hause aufgenommen. Die ausgebildete Bratschistin stammt aus einer Familie von Klassikmusikern, und schreibt neuerdings auch Arrangements für andere Acts. So etwa für Panda Lux oder für die „Ich-liebe-dich-Tour“ von Sophie Hunger, Faber und Dino Brandão, mit denen sie auch im Streichquartett auf der Bühne steht – unter anderem in der Elbphilharmonie!

„Ich hatte mir während meines Studiums von Pop und Jazz in den Kopf gesetzt, eines Tages Musik für Orchester zu schreiben. Und nur zwei Jahre später stand ich bereits mit meinem eigenen Orchester auf der Bühne und schreibe Quartett Arrangements für wunderbare Künstler:innen“ - sagt Gina Été strahlend - „jetzt kann ich es einfach nicht mehr lassen!“

Und es leuchtet ein, warum sie von nun an nur noch Songs mit Streichorchester aufnehmen will: Ihre Version von „Angscht“ ist unheimlich eigen, verspielt und farbig und doch genau so intim, zerbrechlich und verzaubernd, wie das Original.

Auch diese neue Veröffentlichung zeigt also einen Pop mit Anspruch, der ins Konzerthaus gehört – und dort mit Bravour besteht.