Krälfe: Orion Squatters

Orion Squatters ist ein zarter Wehmutshauch, der den Abschied von Freundschaften vergangener Lebensformen und die Ungewissheit zukünftiger Realitäten besingt. Der Song fliegt auf sirrenden Gitarren und verheißungsvollen Pfeiftönen in ein neues System. Wie werden wir als Menschen dort leben, hoffen und sozial strukturiert sein? Die mit sanftem Schmerz gefüllte Leichtigkeit der Melodie erinnert an die Werke von "The Best Day" von Thurston Moore - wer sich dann vorstellt die Stücke hätte Wendy Roberts eingesungen, bekommt eine Ahnung des Zaubers dieses Liedes.