Geistha: Reincarnation

REINCARNATION, die neue Single von GEISTHA, ist der intime Gegensatz zur vorangegangen düsteren D'ARK Serie.

Tiefere Emotionen und Intimität, sphärische Electronica- und Piano-Sounds schmiegen sich an schwebende Vocals. So trägt sich diese minimalistische Tiefe durch den gesamten Song und verwandelt sich von einer atmosphärischen Unklarheit in schwingende Rythmen.

Schattenhaft füllt GEISTHA Räume mit Licht und Klang. Pulsierende, düstere Bässe legen sich unter weite elektronische Sphären und lassen die anonym tanzende Masse sich in vernebelten Kathedralen aus Beton vergessen.

Der Sänger, Songwriter und Producer hinterfragt konventionelle Strukturen, lässt Songs sich in weiten elektronischen Strecken verlieren, um sie sich am Ende doch selbst wiederfinden zu lassen. Die Faszination Räume mit Licht und Sound zu manipulieren und die eigene ästhetische Vision portabel zu machen, ist dabei Grundlage und Motivation für die atmosphärische Liveshow. Seine eigens konzipierte Lichtinstallation geht dabei eine Symbiose mit der Musik ein.

So geleitet GEISTHA sein Publikum durch audio-visuelle Räume, die manchmal auf das Selbst reflektieren und sich manchmal im Tanzen auflösen.