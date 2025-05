Nach einer Reihe von hochkarätigen Kollaborationen kehrt der Münchner

Künstler Noah Kulaga mit einer neuen Solo-Single zurück

Auf „Gentle Love“ reflektiert Noah über den stillen Mut, den es braucht, um

sich wieder der Liebe zu öffnen. Getragen von einem treibenden Beat und organischen Synthesizern, strahlt der Track Wärme und Introspektion aus. Es ist ein Song der sich anfühlt wie eine Fahrt in den Sonnenuntergang: Fenster runter, Herz offen, und ein lang ersehntes Gefühl von Frieden, das sich einstellt. Gentle Love sagt wenig, aber fühlt sich an wie alles - in einem Tanz zwischen Melancholie und Optimismus.

Noah Kulaga, der für seine einzigartige Stimme, seine verletzlichen Texte und seine starken Melodien bekannt ist, erschafft weiterhin einen Raum zwischen Indie-Pop und melodischer Electronica. Mit Unterstützung von Superstars wie

Massano, Vintage Culture und Martin Garrix wird er schnell zu einer der aufregendsten neuen Stimmen der emotionalen elektronischen Musik.

