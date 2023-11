GlüXkinder: Perfekt

Mit hunderttausenden Streams auf Spotify, Top 3 Platzierungen in den Amazon Trend-Charts und Top 50 der offiziellen deutschen Airplay-Charts begeistern sie mit ihrem GlüXpop ihre Fans. Nicht umsonst arbeiten sie mit niemand geringerem als dem mit internationalem Mehrfach-Platin ausgezeichneten Produzenten Dom Rivinus, in dessen spektakuläre Vita sich das Duo neben Berühmtheiten wie Taylor Swift, Eminem, Alicia Keys, Mark Ronson oder BTS einreiht. Mit den gemeinsamen Produktionen "KÄMPFERHERZ", "ZWISCHEN JETZT UND HIER" und "WELT AUS MUSIK AN" zauberten sie den Fachleuten an der Spitze der deutschen Pop-Elite funkelnde Diamanten in die Augen. Dafür erhielten sie wohl verdient 2022 für ihren Song „KÄMPFERHERZ“ von der Deutschen Popstiftung mit dem „Deutschen Rock & Pop Preis“ die Auszeichnung „Bester Pop Song 2022“. Zudem erhielten die GLÜXKINDER, wie schon 2021, die Auszeichnung „Beste Pop Band 2022“.



Mit „PERFEKT“ thematisieren die GLÜXKINDER den gesellschaftlichen Druck nach Perfektion. „Nobody is perfect“ – niemand ist perfekt, so sagt ein bekanntes Sprichwort. Und: Das ist auch gut so! Perfektionismus droht uns in unserer Menschlichkeit zu blockieren oder zu lähmen und führt häufig zu psychischen Problemen, mit eben diesem äußeren Druck klarzukommen. Mit „PERFEKT“ motivieren die GLÜXKINDER, eben nicht perfekt sein zu müssen, sondern so authentisch und selbst zu sein, so wie man einfach ist und sich für nichts und niemanden zu verstellen.



Jetzt ist die Zeit für sich selbst „PERFEKT“ zu sein!