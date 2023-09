Wenn so ein Gespräch beginnt, kann es sich nur um die beiden GlüXkinder Sonja und Markus aus Osnabrück handeln. Sie leben ihre Vision von einem friedlichen, harmonischen Miteinander und drücken das in ihren Songs aus. Dabei darf es auch mal kritisch sein, Anstöße geben, Ecken und Kanten haben. Sie bleiben sich stets selbst treu, lassen sich nicht durch äußere Einflüsse verbiegen. Genau so gehen sie ihren Weg, den sie immer gegangen sind. Arroganz, Egozentrik, Neid, sind Worte, die in ihrem persönlichen Sprachgebrauch und Gedanken nicht vorkommen.

Genau das macht sie so außergewöhnlich, fast schon einzigartig. Sie vertreten eine geradlinige Meinung, stehen zu ihrem Wort, was sich in ihren Titeln widerspiegelt.

Sie treffen den Zeitgeist durch die offene, ehrliche Beobachtung der Welt und der Gesellschaft.