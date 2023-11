GlüXkinder: ALLES KANN PASSIERN

Die brandneue Single des sympathischen Osnabrücker Deutsch-Pop Duos „ALLES KANN PASSIERN ...

... wenn man lernt sich zu vertrau‘n, nach vorn zu schau‘n.“



Genau das haben die beiden GLÜXKINDER Sonja & Markus immer getan und der Erfolg gibt ihnen Recht:



Mit hunderttausenden Streams auf Spotify, Top 40 Platzierung in den offiziellen Schweizer Charts, Top 3 in den Amazon Verkaufs-Charts und Top 50 der offiziellen deutschen Airplay-Charts, begeistern sie mit ihrem GlüXpop ihre Fans. Nicht umsonst arbeiten sie mit niemand geringerem als dem international mit Mehrfach Platin ausgezeichneten Produzenten Dom Rivinius, in dessen spektakuläre Vita sich das Duo neben Berühmtheiten wie Taylor Swift, Eminem, Alicia Keys, Mark Ronson oder BTS einreiht.

Mit den gemeinsamen Produktionen "KÄMPFERHERZ", "ZWISCHEN JETZT UND HIER", "WELT AUS MUSIK AN" und "PERFEKT" zauberten sie den Fachleuten an der Spitze der deutschen Pop-Elite bereits funkelnde Diamanten in die Augen.

Dafür erhielten sie wohl verdient 2022 für ihren Song „KÄMPFERHERZ“ von der Deutschen Popstiftung mit dem „Deutschen Rock & Pop Preis“ die Auszeichnung „Bester Pop Song 2022“. Zudem erhielten die GLÜXKINDER, wie schon 2021, die Auszeichnung „Beste Pop Band 2022“.



„ALLES KANN PASSIERN“ ist eine wahre Hymne für alle, immer an sich selbst zu glauben, sich stets zu vertrauen und nie aufzugeben, egal wie hoch die Hürden im Leben auch sind.



Tanzbarer Dream-Pop im midtempo Arrangement, voller Emotionen, Lebensfreude und Befreitheit, mit sehr eingängiger Melodielinie und Einflüssen aus Pop und Schlager.



ALLES KANN PASSIERN ... auch mit diesem Song! Ohrwurm garantiert!!!