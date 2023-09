Whyen: The World Is My Home

Whyen ist ein in Berlin ansässiger Musikproduzent, (Film-)Komponist, Multiinstrumentalist und DJ. Der aufstrebende Künstler macht seit seiner Kindheit Musik. Nachdem er in Berlin Musikproduktion studiert, verschiedene Filmmusiken komponiert und in verschiedenen Bandprojekten Fuß gefasst hatte, machte sich Whyen selbstständig und gründete ein neues Projekt, das all seinen kreativen Launen gerecht werden sollte. Während die frühen Wurzeln des Projekts zunächst reine Instrumentalstücke beinhalteten, begann Whyen immer mehr, sich auf eine umfangreiche Liste von Künstlern auszubreiten. Eine von ihnen ist die brillante Juli-Ane, eine herausragende Sängerin und Texterin. Sein einzigartiger Sound kann als eine Mischung aus elektronischer Musik, kombiniert mit filmischen Elementen und Strukturen, beschrieben werden. Sein Ziel ist es, mit seiner Musik einen unverwechselbaren Signature-Sound mit einem kunstvoll durchdachten Sounddesign zu erzeugen. Der Whyen-Sound ist experimenteller Future Bass, EDM-getrieben und geprägt von Künstlern wie Flume, Sam Gellaitry, Ramzoid, Two Feet, Mr. Carmack, Mura Masa, Hudson Mohawke, Jarreau Vandal, Evil Needle, dem in LA ansässigen Label "Soulection - The Sound of Tomorrow", ...