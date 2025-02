PAPKE: Trainspotting

Am 28.03. wird PAPKE sein neues Album veröffentlichen, welches den Namen „TRAIN SPOTTING“ trägt. Inspiration und Namensgeber ist der Film „Trainspotting“, welcher aufgrund seiner düsteren, aber auch aufregenden Welt wunderbar geeignet ist, um das Stimmungsbild des Albums zu ebnen, sowie PAPKEs Aufwachsen und Alltag in Berlin viele Parallelen zu den im Film thematisierten Phänomenen und Problemen aufweist.



Seine Heimat Berlin ist, auch als Künstler, ein großer Teil seiner Identität und somit liegt es nah, mit anderen Berliner Künstler*innen zu kollaborieren, unter anderem Addikt102 (102 Boyz), mit welchem die bereits veröffentlichte Single „GOT ME LOOSE“ auch auf dem Album erscheinen wird, sowie GlenGang030, MC Bomber, Fey Night und Sportler99, um einige zu nennen.



Die meisten der Beats hat PAPKE selbst produziert, sich jedoch auf einigen Tracks noch weitere bekannte Gesichter der Berliner Producer-Szene rangeholt, wie beispielsweise Admiral Klatsch, Obeez und Uncle F, welche den Sound des Albums ebnen.



Zusätzlich ist der Album-Titel auch als Grafitti-Slang zu interpretieren, eine Szene die PAPKE geprägt hat und der er angehörte, schon lange bevor er sich als Musiker einen Namen machte.