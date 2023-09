Geistha: D'Ark (Dawn)

GEISTHAs neue Single „D’ARK (DAWN)“, die am 8. Juni 2018 erscheint, komplettiert die D’ark-Serie und bringt sie auf eine etwas hellere Seite der Dunkelheit. GEISTHA beweist Gespür für zeitgeistliche Ästhetik, indem er verschiedene Elemente in seine eigenen Kreationen verwebt. Tiefe Bassdrums und langsame Basslinien verschmelzen mit ausladenden Synthies und kreieren eine pulsierende, tiefgr ündige Atmosphäre.



GEISTHAs Debütsingle “D’ARK (DUSK)“ (VÖ 11. Mai 2018) stellt den ersten und atmosphärisch-düsteren Teil der D’ark-Serie dar. Der Track kombiniert subtil und kontrastreich kalte, synthetische Electronica mit organischen Elementen und pendelt mühelos zwischen einem dunklen Club Vibe und weiten, sphärischen Klängen.



Schattenhaft füllt GEISTHA Räume mit Licht und Klang. Pulsierende, düstere Bässe legen sich unter weite elektronische Sphären und lassen die anonym tanzende Masse sich in vernebelten Kathedralen aus Beton vergessen. Der Sänger, Songwriter und Producer hinterfragt konventionelle Strukturen, lässt Songs sich in weiten elektronischen Strecken verlieren, um sie sich am Ende doch selbst wiederfinden zu lassen.



"D'Ark (Dawn)" von GEISTHA erscheint am 8. Juni 2018 bei Beans & Bacon Records.