Lebendig: Deine Augen

„Dieser Song ist mir zugeflogen. Als ich am Klavier saß und vor mich hin improvisierte, waren Melodie und Text einfach da.“ sagt Seppi Cunsolo, Schlagzeuger von Lebendig. „Die Band war direkt begeistert und wir haben dann noch im Studio den Feinschliff erarbeitet.“

„Deine Augen“ ist ein musikalischer Liebesbrief, der unter die Haut und ins Herz geht. Der Song ist eine Hommage an die Liebe, feiert die Zweisamkeit und all die Momente, die man gemeinsam erlebt.