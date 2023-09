Ihre Kompositionen handeln von den starken Gefühlen des Lebens - Liebe, Träume, Ängste. Aber auch von der Vorfreude aufs Wochenende und der Schönheit des Alltags. Mit ihren deutschen Texten kann man sich identifizieren. Lebendig ist nah, authentisch und gut gelaunt. Eine Band, mit der man gerne um die Häuser zieht.

Paddi, Nik, Seppi und Rob lieben es, Musik zu machen. Ob bei einem spontanen Strassenkonzert, auf einer großen Bühne oder einfach nur im Proberaum - Musik ist ihr Leben. Am glücklichsten sind die Jungs aus Gießen, wenn ihre Songs die Menschen berühren, die sich angesprochen fühlen, Hoffnung in den Texten finden oder einfach ausgelassen dazu tanzen. Live ist ihr Name Programm.

Gegründet wurde Lebendig vom Sänger Patrick Keil (Paddi) im Jahre 2015 in Gießen. Seitdem hat sich der Line-Up einige Male geändert und Schlagzeuger Giuseppe Cunsolo (Seppi), Gitarrist Niklas Senger (Nik) und Bassist Robin Steitz (Rob) sind heute zusammen mit Paddi Lebendig. Vier Freunde haben sich gefunden. Anfangs bespielte Lebendig vorrangig mit Coversongs zahlreiche kleine und größere Bühnen in Hessen und Norddeutschland. 2020 wurden sie für ein 6-wöchiges Engagement im Disney World Florida gebucht und überzeugten dort mit ihren eigenen deutschsprachigen Kompositionen. Lebendig wird aber immer in ihrer Heimat Gießen verwurzelt bleiben. Hier finden sie die Inspirationen für ihre Songs und vor allem die nötige Bodenhaftung.

Im vergangenen Jahr durften die Vier zusammen mit dem Produzenten Peter Hoffman, der schon Tokio Hotel entdeckte, ihren eigenen Songs den letzten Schliff geben.