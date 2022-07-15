Lebendig: Nicht Allein

Ihre Kompositionen handeln von den starken Gefühlen des Lebens - Liebe, Träume, Ängste. Aber auch von der Vorfreude aufs Wochenende und der Schönheit des Alltags. Mit ihren deutschen Texten kann man sich identifizieren. Lebendig ist nah, authentisch und gut gelaunt. Eine Band, mit der man gerne um die Häuser zieht

Paddi, Nik, Seppi und Rob lieben es, Musik zu machen. Ob bei einem spontanen Strassenkonzert, auf einer großen Bühne mit Ben Zucker oder einfach nur im Proberaum - Mussik ist ihr Leben. Am glücklichsten sind die Jungs aus Gießen, wenn ihre Songs die Menschen berühren, die sich angesprochen fühlen, Hoffnung in den Texten finden oder einfach ausgelassen dazu tanzen.