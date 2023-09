„Aber der Strand schweigt, also was soll’s!“ Die erste Single des kommenden Tim Beam Albums „Nie wieder wir“ ist ein Appell, mutig zu sein; ein Aufruf, etwas zu wagen, auch wenn es unpopulär ist; eine Absage an das Zögern - denn „Unentschlossen macht alt“. In direkten, klaren Worten bringt es Tim Beam auf den Punkt und ist, obwohl der Song keine politischen Zeilen enthält, irgendwie total am Puls der Zeit, wenn es darum geht, sich hinzustellen und einen klare Haltung an den Tag zu legen. So klar wie das klassische Rock- Riff, das den Song einleitet, so klar wie die poppige Melodie, die die Botschaft locker und leicht rüberbringt: „Es ist für uns und wir bringen das heute / Wir warten niemals auf langsame Leute“ – und nochmals: „Unentschlossen macht alt“.