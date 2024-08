Bush.ida: Schlaraffenland

Das Kölner Raptalent Bush.ida releast heute die neue Single „SCHLARAFFENLAND“ digital und independent. Sommerliche Vibes treffen in idas Paradies auf Selbstermächtigung und queere Lust. Der Beat von Elie Zylberman und Moglii über den Bush.ida mit frecher Leichtigkeit flowt und treffsichere Punchlines in Richtung Macker schießt, lässt keinen Booty still sitzen. Egal ob als queere Hymne für die vielen Facetten des Begehrens oder als empowernder Banger um sich in Ekstase zu tanzen, im „SCHLARAFFENLAND“ kommen alle auf ihre Kosten.

Hier findet ihr „SCHLARAFFENLAND“ auf den Streamingseiten: https://listen.to/bush.ida

“ Minnie minnie minnie mouse

Wenns sein muss

Pack ich deine Miniwinis aus

Winkiwinkiwinki ciao

Eure Würstchenkette

kriegt schon viel zu lang Applaus „

„SCHLARAFFENLAND“ ist die erste Singleauskopplung der neuen EP „BUSH zu BI“ die für den Herbst 2024 angekündigt ist. Nachdem Bush.ida mit der Debüt-EP „WILL KOMMEN IM BUSH“ die Latte für sexpositive Messages und eloquente Rhyme-Patterns hochgelegt hat, verarbeitet dey auf der zweiten EP die eigene Identitätsfindung und nimmt die Hörer*innen mit auf diese wilde Reise.

Es gibt diesen Sommer noch einige Gelegenheiten Bush.idas beeindruckende Live-Performance zu genießen:

27.07.2024 Altmühltal – Agrat am Agatha (Festival)

02.08.2024 Diepholz – Apple Tree Garden (Festival)

03.08.2024 Vieth bei Scheyern – Humulus Lupulus (Festival)

09.08.2024 Hamburg – Wutzrock (Festival)

10.08.2024 Piesport bei Trier – Pferdefestival (Festival)

22.09.2024 Köln – Bazar de Nuit Odonien (Einzelgig)