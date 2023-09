Murmur Tooth & Lars Moston: No Time to Explain

Das ungleiche Duo Murmur Tooth (alias Leah Hinton), ihres Zeichens neuseeländische Multiinstrumentalistin und Sängerin mit Wurzeln in Heavy Metal und Klassik, und der britisch-deutsche House-DJ und Produzent Lars Moston erforschen, wie ihre gegensätzlichen musikalischen Hintergründe aufeinanderprallen und sich auf wundersame Weise zu ihrem ganz eigenen Entwurf von alternativem Electro-Pop formen. Seit 2022 gibt es gemeinsame Veröffentlichungen, beginnend mit einem offiziellen Remix von Claptones Single „Beautiful“ auf Different Recordings.



Ihr Debütalbum „No Time To Explain“ ist ein einzigartiges Ensemble genreübergreifender, eingängiger Songs, die Leahs Kompositions-Skills und Vocal-Hooks mit Lars‘ Produktionsmagie kombinieren. Echt keine Zeit das jetzt zu erklären, hör es dir an.