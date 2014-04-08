Parasite Single: The Hunt

Das ist eine Einladung zum Träumen und Tanzen. Zauberhafte Klaviermelodien, schwerelose Synthesizer-Arrangements und elektronische Beats über denen eine märchenhafte, fast kindliche Stimme schwebt. Dazu ein ausgefeiltes Songwriting und eine treffende Mischung synthetischer und analoger Sounds: Das Duo aus Hamburg klingt eher nach Skandinavien und Ferne als nach norddeutscher Großstadt. Das fanden auch schon die Isländer Samaris und die Dänin Mø und holten sich Parasite Single als Support für ihre Deutschland-Tourneen dazu. 2014 erscheint nach ihrer ersten EP „Telescope“ aus dem Jahr 2013 die Single „The Hunt“. Sie enthält einen Club-Remix von La Boum Fatale und den Bonus-Track „Driven“. Zur Single wurde außerdem ein außergewöhnliches Video mit der Schauspielerin Katja Danowski (u.a. Herr Lehmann) gedreht.

Parasite Single sind Jasmina Quach und Christian Seim aus Hamburg. Nach der Gründung 2010 konnte das Duo schnell auf sich aufmerksam machen. Eine erste EP, der Gewinn eines Musikpreises und Auftritte auf dem Dockville und Reeperbahnfestival brachten den beiden Fans über die Grenzen von Hamburg hinaus. In 2014 sind sie nun auf dem Weg sich in die Herzen eines größeren Publikums zu spielen.