Toni Mogens: Nothing To Worry (EP)

„Nothing To Worry“ – einen treffenderen Titel für Toni Mogens' neues musikalisches Kapitel könnte es nicht geben. Trotz der Herausforderungen und Unsicherheiten, denen er auf seinem Weg begegnet ist, hat Toni immer an sich und seine Musik geglaubt. Er hat sich nicht von Zweifeln oder Ängsten aufhalten lassen, sondern ist seinen Träumen und Leidenschaften gefolgt. Er möchte die Menschen mit seiner Lebensfreude anstecken und durch seine Musik die Leichtigkeit in das Leben eines jeden Einzelnen zurückbringen. Die neue EP des Songwriters sprüht nur so vor Energie und Positivität. Dabei behandelt Toni Mogens Themen wie Trennung oder die scheinbar aussichtslose Suche nach der wahren Liebe in Songs wie „My Love“ oder „Wild Goose Chase“. Doch anstatt diese düster und melancholisch zu präsentieren, verpackt der Karlsruher Künstler sie in sommerliche Sounds mit eingängigen Melodien.