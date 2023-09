Sofia Portanet: My Time

Sofia hat die Musikszene im Sturm erobert. Ihr unverwechselbarer Stil und ihre einzigartige Vision haben sie zu einem der angesagtesten neuen Talente in der Musikbranche gemacht.

Nachdem sie 2020 ihr Debütalbum "Freier Geist" veröffentlicht hatte, kürte der VUT sie zur erfolgreichsten Newcomerin 2021. Das PopKultur Festival lud Sofia in das hochbegehrte "Comissioned Work" Programm ein, Spotify kürte sie zum "Equal Ambassador", es gab Co-works mit dem Zeiss Planetarium Berlin, Der Deutschen Oper Berlin, dem unvergleichlichen Chilly Gonzales und einen gemeinsamen Song mit den Metal Legenden Kreator, die Sofia, wenn es zeitlich passt auch live begleitet.



Sofia Portanet ist also weit mehr als nur eine talentierte Musikerin - sie ist auch eine beeindruckende Persönlichkeit, die es versteht, ihre Kunst mit einer unglaublichen Hingabe und Energie zu zelebrieren. In einer Welt, die oft von Eintönigkeit und Konformität geprägt ist, ist Sofia Portanet eine erfrischende Ausnahme - ein freier Geist, der es versteht, die eigene Vision und den eigenen Stil zu entwickeln und auszudrücken.

Das zeigt sich auch in der Arbeit an ihrem neuen Album. Mit "Real Face", "Mi Amor" und "Unstoppable" hat sie bereits 3 großartige Songs daraus vorgelegt.



Doch nicht nur ihre Musik entwickelte sich, sondern auch sie selbst. In ihrer neuen Single "My Time" spricht sie genau diese Selbstfindung an. Wir leben ein bewegtes Leben, in dem man unter all den Einflüssen nicht immer weiß wer man ist. Manchmal auch, weil es einem schwerfällt, sich selbst zu priorisieren.

Sofia Portanet fängt perfekt ein, wie verloren und fremd man sich fühlen kann, aber vor allem, was passiert, wenn man auf sich selbst hört:



"I keep my feet on the ground while I reach for the stars/ I travel the world with an open heart/ done with the days of being a stranger/ Wherever i go, im home/ because now I realize that the world is mine/ this is my time/ let the music play, I don't care what they say/ yes the world is mine"



Auch dieses Mal bringt Sofia Portanet zu ihrem einzigartigen Sound eine starke, mitreißende Message. Chapeau.