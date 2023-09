Kingdom: The Road

„The Road“ erlange bereits größte Aufmerksamkeit im Remix von Tube & Berger unter dem Namen „Burning Road“. Nachdem dieser sowohl in Europas Clubs als auch bei BBC Radio 1 begeistert aufgenommen wurde, veröffentlichen Kingdom nun die Originalversion. Nach der Ausstrahlung des BBC Radio 1 Essential Mix von Tube & Berger war der Remix der beliebteste Track auf der BBC Homepage, noch vor Songs von Tame Impala & Co.

“The Road” ist eine spannungsgeladene Electronic-Pop Hymne. „It reflects the journey that everyone can relate to because we are all on our own path and at times feel alone or lost”, sagen Kingdom selbst über den Track.

Der düster-sphärische Sound des australischen Duos verzaubert durch seine einnehmende Dichte und sanfte Klangwellen. Kraftvoll sowie zerbrechlich entwickelt sich „The Road“ zur intensiven spannungsgeladenen Fusion aus Electronic und Pop.

„When we listen to this track we see super-heroes flying, comets colliding and a loved one at the end of a long and epic journey...”, erzählen Miles Baulch und Cameron Milne, die hinter Kingdom stecken.

Baulch und Milne bringen bei Kingdom ihre höchst unterschiedlichen musikalischen Hintergründe zusammen. Baulchs frühere Werke könnte man als „Haunted Folk“ beschreiben, mit romantisch-tragischen Texten, von dunkler, reflektierender Natur, ergreifend und beinahe schmerzlich. Milne hingegen hat sich bisher einem Musikstil gewidmet, den er selbst als „Gritty Electronic Punk“ bezeichnet. Seine Liebe zu Synthesizern und der elektronischen Musikproduktion kreiert die Grundlage für die genreübergreifenden Melodien, die Kingdoms atmosphärische Traumlandschaften charakterisieren.

Kingdoms Debüt-EP „Dark Half“ erscheint am 7. April bei Motor Music.Die Single “The Road” wird am 24. Februar veröffentlicht.