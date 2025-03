Drama Kuba: KRACH

„KRACH“ beschreibt das laute, harte Geräusch, das meist durch die Kombination aus starker Wucht und festem Gegenstand entsteht. Wenn wir jedoch über „KRACH“ sprechen, ist von Drama Kubas kommendem Solo-Album die Rede - sowie dem Krach in seinem Kopf. Als erstes Album dieser Art erscheint es am 14.03.2025 und lässt schnell klar werden, warum es eine kurze Zeit still war um den Nordberliner Rapper: Es wurde gearbeitet.

Im Gegenteil zu unangenehm erschreckender Lautstärke erwartet uns hier ein gewohnt düsteres Soundbild, mit dem sich Drama Kuba seiner jahrelang aufgebauten Nische treu bleibt. Memphis-Sound trifft auf bouncenden Trap und ist sich dabei nicht zu schade, einen Ausflug in tanzbare Synth-Musik zu machen.

Das 17-Track starke Album schickt uns in diversen Karren, mit gewollten und ungewollten Beifahrer:innen, durch Drama Kubas musikalische Geschichte – und die ist persönlicher denn je. Er erzählt vom teuflisch schönen und aufreibenden Leben im Schatten der „Triple Six“, irgendwo zwischen Geld Hustles und marodem System. Und das lebt sich leichter mit zynischer Attitüde und den richtigen Weggefährt:innen. An seiner Seite reihen sich neben alten Bekannten aus Neuruppin auch neue Stimmen wie die von Futurebae, Luvre47, Lugatti und Dissy ein. Um auch bei den Liebhaber:innen des Memphis Sounds für erstauntes Raunen zu sorgen, gibt es ein Feature von niemand geringerem als Project Pat on top. Mit der Memphis-Ikone hat er sich wohl die wichtigste Inspiration der aktuellen Zeit auf sein Album geholt.

Neben dem richtigen Händchen bei der Auswahl seiner Kolleg:innen, zeigt uns Drama Kuba mit „KRACH“ vor allem eins: Wie sich düsterer Rap weiterentwickeln kann, ohne dabei seine blutverschmierten Gedankenspiele zu verlieren.