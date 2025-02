2ersitz: müde

2ersitz sind zurück – auch wenn sie nie wirklich weg waren. Die Indie-Pop Band aus Leipzig hat sich eine Zeit lang im Studio eingeschlossen und an neuer Musik gearbeitet – fast an einem neuen Stil. Jetzt ist alles neu, klingt aber dennoch vertraut und vor allem nach der besten Musik, die die vier Musiker aus Leipzig bisher geschrieben haben. Man darf bereits verraten: Es wurde und wird an einem Album gearbeitet.

Als erste Single aus dieser Phase kommen 2ersitz mit einem eher ungewöhnlich ruhigen Song um die Ecke. „Müde“ handelt von Druck – oder vielmehr von der Antwort auf den Druck, der aus der Gesellschaft und dem eigenen Inneren kommt. Joke singt von seinem Gefühl als Selbstständiger, vom Druck, als Künstler immer performen und abliefern zu müssen – und dennoch nie genug zu sein. Eigentlich geht es um Erfolglosigkeit und um den Moment, in dem man sich selbst eingesteht, dass man nicht mehr tun kann und muss als das, was man eben tut. Und auch damit ist man nicht allein!

Die Ehrlichkeit, mit der die vier Freunde aus Leipzig auf die Bühne gehen, ist in der deutschen Poplandschaft zur Seltenheit geworden. Mit ihren Liveauftritten in ganz Deutschland hat sich 2ersitz inzwischen eine stetig wachsende Fanbase erspielt. Sänger Joke textet zwischen heiler Welt, politischem Umbruch und emotionalem Aufruhr und hat dafür eine ganz eigene Sprache gefunden. Zwischen Gitarrensound und Synthesizern eröffnet sich eine überraschende musikalische Welt aus Vintage-Vibes und urbanem Groove – mal ekstatisch tanzend, mal gedankenversunken, aber immer intensiv fühl- und feierbar.

Für ihre Musik wurden 2ersitz bereits mit mehreren Preisen geehrt – zuletzt mit dem Rio-Reiser-Preis und dem Panikpreis von Udo Lindenberg