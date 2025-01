2ersitz ist eine deutsche Indie-Pop-Band aus Leipzig. Gegründet hat sich die Band im Jahr 2013 und war zunächst vor allem für ihre Version von Neo-Hippie-Pop bekannt. Stilistisch haben sich die vier Bandmitglieder allerdings Jahr für Jahr immer weiter in Richtung moderner Indie-Musik bewegt. Seit Ende 2023 arbeiten sie an ihrem neuen Album. Seit Beginn ist die Gruppe bei dem Berliner Independent-Label Urban Tree Music unter Vertrag.



Die Ehrlichkeit, mit der die vier Freunde aus Leipzig auf die Bühne gehen, ist in der deutschen Poplandschaft zur Seltenheit geworden und so hat sich 2ersitz inzwischen eine immer größer werdende Fanbase mit ihren Liveauftritten in ganz Deutschland erarbeitet. Sänger Joke textet zwischen heiler Welt, politischem Umbruch und emotionalem Aufruhr und hat dafür eine ganz eigene Sprache gefunden. Zwischen Gitarrensound und Synthesizern öffnet sich eine überraschende musikalische Welt aus Vintage-Vibes und urbanem Groove, die mal ekstatisch tanzend und mal gedankenversunken gefühlt und gefeiert wird.



Für die Musik wurde 2ersitz mit mehreren Preisen geehrt. Zuletzt mit dem Rio Reiser Preis oder dem Panikpreis von Udo Lindenberg.