„Conversation With The Unconscious“ ist ein Indie-Song mit nostalgischem US-Sound, der an The War on Drugs erinnert. Zentrales Thema ist eine Unterhaltung zwischen dem Ich und seinem Unbewussten. Dieses meldet sich aus der Tiefe der Seele und warnt davor, sich selbst zu belügen. Denn nur die Wahrheit macht uns frei.