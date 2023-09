Christian Ronig: Deep & Silent Sea

„Vor tausenden Menschen in Athen vor der Akropolis zu spielen und zu sehen, die Leute finden gut, was ich mache, das war so ziemlich das Beste, was mir bisher passiert ist“, sagt Christian Ronig. „Und dann singe ich dieses Lied, das eigentlich alle kennen – nur eben komplett anders. Und plötzlich gibt es nach der ersten Strophe Szenenapplaus – und nach der zweiten nochmal, und am Ende bricht die Applaushölle los – danach konnte ich zwei Tage lang nicht schlafen.“

„Wir hatten Songs, die wir zwar live spielen, aber noch nicht aufgenommen hatten. Ich wollte einfach wissen, wie sie klingen, wenn ich sie selbst produziere“, so Christian. Darunter sind mit „Tonight I Drink The Moon“ und „Silence Has Been Falling Deep“ zwei Stücke von Mimis Plessas, die Christian mit ihrer Atmosphäre gepackt haben und schon lange in seinem Repertoire sind, aber auch Manos Hatzidakis Stück „Deep and Silent Sea“. Das kannte Christian schon als Baby über ein Nana Mouskouri-Album seiner Eltern, „es ist ein Song, mit dem jede Griechin und jeder Grieche aufgewachsen ist.“