PA69: 20 gute Gründe

Conscious-Rap für Bewusstlose: DJ Dope, Rabatto und TURBOGIANNI sind PA69 (sprich: PI-EY-NEUNUNDSECHZIG), eine Hip-Hop-Formation aus dem Berliner Norden. Nach einem Tape und einer EP – mit gefeierten Underground-Tracks wie „Kingmische“ und „Sonnenstich“ und den Mini-Hits “Biertornado” und “Papagei” gibt es ab 20. Januar 20 weitere gute Gründe die drei abzufeiern.

Auf der Bühne und Pressefotos tragen stets rosafarbene Sturmmasken und nassgeschwitzte Flecktarnanzüge. PA69 verbinden in ihren Tracks zerrig-sperrige Beats, die ein bisschen klingen wie Bassboxxx oder die frühe Sekte mit Texten, die in ihrem zynisch-ironischen um-sich-schlagen an Hahnenkampf-KIZ erinnern. Das Resultat ist Musik für Menschen, die seit 10 Jahren einen Ohrwurm vom Bratmaxe-Song haben, auf 2000er Hip-Hop hängengeblieben sind, Monster-Energy trinken, Fingerboard fahren, in XXL-Schnitzelrestaurants essen, Angeln gehen, EDM auf dem Tankstellenhof mit offenem Kofferraum hören und Schuhe tragen, die beim Auftreten leuchten. Songs für dich und mich also.

Turbogianni macht sich für die neue Single ein paar Bierchen auf und liefert damit 20 gute Gründe für einen entspannten Nachmittag an der frischen Luft. Im Park joggen gehen? Mit Laufband und Generator gar kein Problem. Und dabei bitte einen Kasten mit elektrolythaltigen Getränken bereithalten! Der perfekte Soundrack also für den nächsten Abriss mit den Atzen. Denn: „Wenn man immer 100 % gibt, hat man sich später nichts vorzuwerfen“ (Rabatto).

Während Deutschrap sich zurzeit nur um die immer gleichen Themen dreht (einerseits Statussymbole, Drogen, Frauen; andererseits Studentenrap) machen PA69 Musik von speziellen Typen für spezielle Typ:innen. Und trotzdem: Bei aller klaren Kante bleiben PA69 stets politisch korrekt, werden nie unangenehm, torkeln immer nach vorne, dorthin, wo die Sonne aufgeht.

Tornadotage Tour 2023

01.03. Berlin // Lido

02.03. Hamburg // Bahnhof Pauli

03.03. Köln // Helios 37

06.03. München // Feierwerk

07.03. Leipzig // Moritzbastei