Deadly Past: The Missing Part

Die zweite Single „The Missing Part“ aus dem kommenden Album „The Cauldron of Dreams“ von Deadly Past ist eine tiefgründige Reise in emotionale Abgründe und zeigt die Band von ihrer vielseitigsten Seite. Mit intensiven, packenden Melodien und einer dunklen Atmosphäre, die sich langsam, aber unaufhaltsam entfaltet, wird dieser Song neue und alte Fans gleichermaßen fesseln.

Besonders hervorzuheben ist auch die tänzerische Energie, die das „The Missing Part“ Video ausstrahlt. Unter der Regie von Stefan Lengauer wird der Song in eine visuelle Welt eingebettet, die nicht nur die düstere Stimmung des Stücks widerspiegelt, sondern auch eine überraschende, fast hypnotische Tanzatmosphäre schafft. Die Choreografie, die von Pamela Hernández Farfán mit eindrucksvoller Präzision und Ausdruckskraft getanzt wird, verleiht dem Video eine besondere Dynamik. Ihre fließenden Bewegungen und die rhythmische Intensität der Tanzsequenzen fügen sich perfekt mit der Musik zusammen und schaffen eine kraftvolle visuelle Interpretation des Songs. Der Clip wird den Zuschauer in einen Sog aus Musik, Bewegung und Emotionen ziehen – ideal für alle, die sich von der Energie des Tanzes mitreißen lassen wollen.