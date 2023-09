WAS BLEIBT UND WAS NICHT - so heißt die zweite Veröffentlichung von „Mond“, dem neuen Album des Wuppertaler Künstlers Florian Franke. Die verträumte Grundstimmung untermalt eine persönliche Geschichte, die von Rückschlägen, aber vom niemals Aufgeben, erzählt. „Ich bin immer noch ein Träumer, ein hoffnungsloser Optimist, der das Gute in sich trägt und alles Schlechte schnell vergisst“, heißt es in dem Song und verdeutlicht das Mantra des 31-jährigen Sängers. Mit dem Song erzählt der an der Popakademie Mannheim studierte Musiker nicht nur eine eigene Anekdote seines Lebens. Vielmehr bewirkt er mit Phrasen wie „Die Zeit rast vorbei, bis alles zerbricht und immer die Frage, was bleibt und was nicht“ eine Selbstreflexion, bei der sich jeder genau diese eine Frage stellt und sich selbst findet.