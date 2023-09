LACODA: Here/Now

Mit “Here/Now" präsentiert die Berliner Musikerin LACODA heute einen weiteren Vorgeschmack auf ihr Debütalbum “Fear No Ghost”, das am 28. Juli erscheint. Mit der Single schafft LACODA eine beeindruckende Soundkulisse aus pulsierenden Rhythmen und synthlastigen Melodien. Das zugehörige cineastische Musikvideo unter der Regie von Lisa Freudenberg lässt die Ästhetiken von Filmen wie Drive und Bladerunner aufeinander treffen, während treibende Bässe und düstere Drumcomputer-Beats die Kulisse für eine dystopische Version Miamis der 1980er Jahre malen. LACODA erzählt hier mit einem Augenzwinkern eine Geschichte nihilistischer Exzesse in Form einer vertonten Genussreise. Passend zur Veröffentlichung ihres Debütalbums wird LACODA die neuen Songs am 27. Juli im Rahmen einer Releaseshow im Prachtwerk in Berlin auf die Bühne bringen.