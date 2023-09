Fargo: Gutes Gefühl

Er macht Popmusik, sagt er, dabei kann man ihn auch mit gutem Gefühl einen Rapper nennen. Aber einen mit Mops statt Bulldogge, Ein Familien-Papa aus Berlin Schöneweide, der gerne lacht und andere zum Lachen bringt. Seine Songs gehen ins Ohr und wenn man im Publikum steht, dann ertappt man sich dabei, kurz an das Gute im Leben zu glauben.

Kein Wunder also, dass er mittlerweile auch ein gefragter Songwriter ist, ganze Serien mit seinen Liedern ausstattet und als Moderator der „Kids Choice Award“ lieber in grünem Schleim als in Dirty Sprite badet.

Was ihn antreibt ist ein gutes Gefühl, dass ihm seit seinem sechsten Lebensjahr nicht mehr loslässt: Die Liebe zur Musik. Ob als Schlagerkind, Musical-Sänger oder eben Rapper: Falk-Arne Goßler, wie der Berliner gebürtig heißt, ist musikalisch so vielseitig wie seine „Karriere“.

Sieben Jahre lang war er Frontmann der IndieRap-Band „The Love Bülow“, die sich unter anderem als Vorband der Band „Silbermond“ und mit Auftritten in TV-Formaten wie „Inas Nacht“, „TV Total“ und dem „Bundesvision Songcontest“ einen Namen machte.

Seit 2015 heißt es: Jetzt kommt Fargo! 2016 erschien seine Debut Single „Einfach Sein“ und im Jahr darauf das Album „Wunderbare Jahre“. Und mit „Gutes Gefühl“ erreicht er nun seinen bisherigen Höhepunkt.

„Der Song ist eine Ode an die innere Stimme in jedem von uns“, so Fargo, „egal was uns antreibt, Sport, Technik oder eben Musik, wer sich traut dieser Stimme zu folgen, wird am Ende einen Weg zum Glücklichsein finden“, sagt er und liefert selbst das beste Beispiel dafür. „Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich ausschließlich das machen kann, was ich liebe. Auch wenn das nicht immer bedeutet, dass ich selbst derjenige bin, der im Mittelpunkt steht. Man muss offen bleiben für die Gelegenheiten, die das Leben einem bietet.“

Zum Glück hat er sich und seinem Team um Produzent Christian Neander, Mixer Kiko Masbaum und Songwriter Niko Stegmiller endlich auch mal wieder die Freiheit genommen an sich zu denken und seinem Künstlerego „Fargo“ die Chance gegeben, diese Botschaft mit einer sagenhaften Musikalität auf den Punkt zu bringen: „Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein!“

