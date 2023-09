Mario Soutschka: Green Lights

Bei seinem dritten Album ändert Singer-Songwriter Mario Soutschka sein bisheriges Rezept. Nach dem Verfolgen der Devise „handgemacht“ vor allem beim zweiten Album Long Stories Short (2018) packt der 34-jährige Singer-Songwriter aus Ingolstadt seine Songs nun in ein moderner produziertes Gewand und verlässt auch sein bisheriges Genre geradeaus in Richtung POP mit Discoanleihen. Das aus 9 Songs bestehende Album Green Lights (VÖ 03. April 2023) gestaltet sich fast durchgehend tanzbar. Neben selbst reflektierenden Songs wie (Give Myself a) Party, Away From Home sowie der Ballade Lonesome Nights und dem, vom aktuellen Zeitgeist beeinflussten Wild Times stellt das Album auf dem Zweiteiler Lonesome People (Part 1 Eleanor, Part 2 Lonesome People) auch Außenseiter der modernen, oft oberflächlichen Gesellschaft in den Fokus. Zur Auflockerung gesellt sich das ironische Minutes to Midnight dazu. Die erste Singleauskopplung wird Come on Around.