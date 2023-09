Mario Soutschka

Once upon a time in Ingolstadt

Geboren wurde ich am 16.08.1988 im bayerischen Ingolstadt an der Donau. Lasst euch aber nicht von einer Kindheit und Jugend auf dem ländlichsten Land täuschen. Auf meinen Musikgeschmack (als Konsument) hat sich das kein bisschen ausgewirkt. Während um mein junges Ich herum die Kuhglocken läuteten, läuteten bei mir zu Hause andere Töne in meinen Ohren…Rock Musik! Früheste musikalische (immer noch als Konsument) Erinnerungen zeigen mich neben einem Luftgitarre spielenden älteren Bruder stehen und fasziniert auf das Cover seiner neuesten CD blicken. Ein nacktes Baby taucht nach einem Dollarschein? Merkwürdiges Cover 😉 Die erste „prägende“ Erinnerung an meine leidenschaftliche Liebe zur Musik verortet sich allerdings ein paar Jahre später. Im alter von 13 Jahren von einem Sketsch in der Bullyparade (ja ich bin nicht mehr der allerjüngste) auf die FabFour aus Liverpool aufmerksam gemacht, hab ich mich sehr schnell, sehr hart und seeeehr langfristig in die Musik der Beatles verliebt. Ich denke, ich muss nicht groß erklären, dass ein 13-jähriger Beatlesfanatiker in den 00er Jahren nicht unbedingt die meisten Freunde auf dem Schulhof um sich scharte, oder? Kein Problem! Die damit einhergehende, verlängerte Freizeit wusste ich bald schon zu nutzen. Was machte die Beatles neben ihren fantastischen Songs für mich aus? Zuerst einmal spielten sie ihre Instrumente selbst und schrieben auch ihre Songs…und wie! Also erstmal Gitarre lernen und wenn das einigermaßen hinhaut auch mal versuchen eigene Songs zu schreiben…

Die ersten Alben

Spulen wir mal ein bisschen vor. Im Jahr 2015 habe ich mein erstes Album veröffentlicht und „Every Day“ genannt. Nach meiner Urgroßmutter…kleiner Spaß. Alles home- und selfmade aufgenommen. Für die erste Platte nicht mal ganz so schlecht, so dass sich auch der Radiosender Bayern2, dem darauf enthaltenen Song „the backdoor“ angenommen hat. Wow, das machte mich stolz. 😊 Dies galt es im Jahr 2018 mit meinem zweiten Album „Long Stories Short“ zu toppen. Sound sehr erdig, rockig und direkt. Eigentlich sehr cool. Neben Airplay und Rezensionen entlang dem Erdball war sogar das „Album der Woche“ bei einem holländischen Radiosender drin, sowie die damalige Single „Do“ der „Hit-Tipp des Monats“ bei BB-Radio (Brandenburg). Ja, das war schon ziemlich cool und auch noch nicht alles…Aber heute geht es um mein aktuelles Album… alle guten Dinge sind drei…

Green Lights inside my head

Soundtechnisch im tanzbaren „modern-disco“ zu verorten, bringt mein neues Album „Green Lights“ unzählige Unterschiede und Weiterentwicklungen in meiner Musik zu Gehör. Das wurde nach den ersten beiden Platten auch mal Zeit! Fast durchgehend tanzbar, grooved das Album gute Laune verbreitend aus den Lautsprechern. Dennoch gestaltet sich das Ganze, mit teilweise ziemlich tiefgründigen Texten, bei genauerer Betrachtung als etwas komplexer, als es beim ersten Hören erscheinen mag. Thematisch breit gefächert von Ironie (Minutes to Midnight), Selbstreflexion (Give Myself a Party, Away from Home und Lonesome Nights) bis hin zum aktuellen Zeitgeist (Wild Times) und den „auf der Strecke gebliebenen“ unserer Höher-schneller-weiter Gesellschaft (Eleanor, Lonesome People, sowie dem Titelsong Green Lights). Die Single des Albums (Come on Around) ist ein funkiger, straight forward Song, der ab dem ersten Takt Spaß und gute Laune verbreitet. Mit der Single erscheint am 24.03.2023 ein witziges Musikvideo, für das ich (man glaubt es kaum) meine absolute Lieblingsschauspielerin Rosetta Pedone gewinnen konnte. Das sollte man auf garkeinen Fall verpassen! 😉 Das Album Green Lights erscheint am 03.Apirl 2023! Hört doch mal rein 😉