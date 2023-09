JUNGER: Lass uns einfach existieren

Mit ihrer aktuellen Single „Lass uns einfach existieren“ geben JUNGER mit großen Melodien und Emotionen zugleich das Motto für das neue Jahr vor.

Wer sehnt sich in diesen fordernden Zeiten nicht danach, belastende Gedanken durch pure Lebensfreude zu ersetzen, einfach mal wieder nur zu existieren und sich wild dem Augenblick hinzugeben?

„Lass uns das Leben inhalieren!“

Dieser Zustand der totalen Hingabe, der bis zur Ekstase führen und im Delirium enden kann, wird im zugehörigen Videoclip sichtbar gemacht. Wie in einem Fiebertraum gehen JUNGER komplett in ihrer Musik auf, die Realität ist verzerrt, Spontanität wird gefeiert, alles Planbare wird zerstört. Eine augenzwinkernde Einladung an uns alle, dieses ekstatische Lebensgefühl immer wieder in uns zu entdecken.

„Die dunklen Zeiten sind vorbei für dich…“, verspricht Sänger Hans-Peter Junger gleich in der ersten Zeile und man möchte es ihm einfach nur glauben.