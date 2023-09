Veronica Fusaro: Better With You

Am Handgelenk trägt Veronica eine Tätowierung, subtil wie ihre Lieder: einen kleinen Neumond. «Ich bin ein Nachtmensch», sagt sie. «Die Nacht faszinieret mich. Wenn man die Sterne und die Milchstrasse sieht – da geht für mich der Raum zum Denken und Träumen auf.» Umso erstaunlicher ist es, dass sie mit ihrer sonnigen neuen Single die Freuden eines Morgens besingt. Allerdings ist es ein ganz besonderer Morgen: «Ganz sanft wird man wach, Sonnenstrahlen kommen durch den Vorhang, schon jetzt ist es schön warm, und die Bettdecke riecht frisch, denn sie kam erst gestern aus der Wäsche. Und neben dir der Mensch, der den Moment perfekt macht…» Im ersten Lockdown kam Veronica Fusaro kaum dazu, sich um ihre Muse zu kümmern. Neben dem Frust, dass ihre vielen Pläne plötzlich alle vom Winde verweht waren, gab es unglaublich viel zu erledigen. «Ich sass tagtäglich am Laptop, aber nicht für Musik, sondern für Mails und alles andere rundum.» Während punkto Musik die Handbremse gezogen sein mochte, öffnete sich im restlichen Leben dennoch das eine oder andere Türchen. So geschah es dann im tiefsten Dezember, dass die Künstlerin von der Inspiration gepackt wurde und ihr innert kürzester Zeit, fast in einem Guss, ein neues Lied aus den Fingern floss. «Es tat mega-gut, diesen Song zu schreiben», sagt sie. «Es war eine so lange Zeit gewesen ohne Musik. Ich singe ihn wahnsinnig gern. Er ist ganz locker, nichts ist erzwungen, mein erstes richtiges Liebeslied, ohne Achterbahn und Komplikationen. Einfach mal nur schön. Einfach mal nur gut…» Nach den Singles «Fool» und «Beach» serviert «Better With You» - produziert wie schon «Lie to Me» von Jamie Ellis - einen weiteren Vorgeschmack auf das langersehnte DebutAlbum, das im Herbst erscheinen soll.