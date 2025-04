Diesmal präsentiert Maensch eine Uptempo-Nummer. Seine neue Single ALLES WIRD GUT ist ein „Gute-Laune-Song“, der zum Tanzen, Bewegen und Mitsingen einlädt und immer wieder die positive Message verkündet: „ALLES WIRD GUT“

Insbesondere in der heutigen Zeit, in der viele Unruhen und Sorgen in der Welt verbreitet sind, möchte der Künstler eine positive Botschaft senden: „ALLES WIRD GUT soll uns helfen, an das Gute zu glauben und den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Wir können Dinge ändern!“

Mit seinem neuen Track möchte er ermutigen, neue Wege im Leben zu gehen, wenn man sich in bestimmten Lebenssituationen, beispielsweise im Job oder in einer Beziehung, nicht (mehr) wohl fühlt oder gar daran kaputt geht. „Wir sollten mehr auf unser Bauchgefühl hören, darauf vertrauen, und uns entsprechend danach ausrichten. Dann erkennen wir am Ende des Tunnels wieder Licht und Farben!“ ermutigt der Künstler.

„Nichts geht jedoch von ganz allein. Entscheidend ist ein gewisses Dazutun von uns selbst, damit es wieder bergauf geht“ berichtet der Künstler aus eigener Erfahrung. Er steckte einst in einem Burnout fest, war ausgebrannt und wusste nicht, wie er da wieder rauskommen soll. Glücklicherweise fand er vertrauensvolle Gesprächspartner, lernte sich dabei selbst neu kennen und zu reflektieren, horchte wieder auf wichtige Körpersignale und fand einen Weg heraus.

„Wenn wir in einer Negativspirale feststecken, ist es wichtig, dass wir unsere Weichen neu stellen. Ebenso kann helfen eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen – letztendlich nicht zu perfektionistisch und verkrampft an die Sache heranzugehen.“

Lassen wir uns von der positiven Energie des Songs mitreißen. Nicht zuletzt durch die Funky-Gitarren und den aufmunternden Tanzbeat, welche neue Kraft geben, die Hürden des Alltags zu überwinden.