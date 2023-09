Friedrich Liechtenstein: I SAVED THE WORLD TODAY

" "I saved the world today" von Dave Steward und Anni Lennox war immer etwas Bittersüßes, bei dem ich auf langen Autofahrten, an schwierigen Vormittagen und auf Spaziergängen durch die Stadt gern mitsang. Ich heftete mein schweres Gemüt an diesen Song und dann wurde es etwas leichter für mich. "



I SAVED THE WORLD TODAY ist Friedrich Liechtensteins Corona-Song, ganz nach dem Motto "Mediziner helfen, Musik auch".



Musiker, Flaneur, Werbeikone: Der gelernte Schauspieler und langjährige Puppenspieler Friedrich Liechtenstein hat sich seit 2012 zu einem der bekanntesten Gesichter der deutschen Werbeindustrie entwickelt: Ahoj-Brause, Mercedes Benz, Gilette, TELE 5, zuletzt HD+ und viele weitere Marken setzen auf sein markantes, cooles Äußeres: Vollbart, Sonnenbrille, schicke Anzüge und gold lackierte Fingernägel. Und auf seine unverwechselbare tiefe Stimme.



Erneut taucht Friedrich Liechtenstein auf seinem neuen Album in andere musikalische Welten ein. Eigens dafür hat er eine neue Band zusammengestellt. „The Octagon Pavillon“ sind acht internationale, erstklassige Musiker, die in Berlin leben und arbeiten. Sebastian Borkowski, mit dem Liechtenstein bereits beim Trio-Projekt zusammengearbeitet hat, ist musikalischer Direktor der neuen Formation.



Anders als auf „Bad Gastein“ finden sich in den neuen Stücken weniger elektronische Klänge, dafür mehr handgemachter Sound wie auf „Schönes Boot aus Klang“. Dabei bleibt Friedrich Liechtenstein jedoch nicht stehen, sondern spielt auch mit neuen Elementen. Es ist ein Doppelalbum mit 10 Songs und 10 gesprochenen Texten, das von Manfred Krugs 1974er Werk „Jazz-Lyrik-Prosa“ inspiriert ist. Mit „Das war nur ein Moment“ interpretiert Liechtenstein auch einen Song von Manfred Krug, einem seiner musikalischen Vorbilder.



„Good Gastein“ ist in der Corona-Pandemie entstanden und somit auch von ihr inspiriert. Die beiden ersten geplanten Singleauskopplungen, das Eurythmics-Cover „I Saved the World Today“ und die Hip-Hop-Parodie „Alle Getränke geh’n aufs Haus“ nehmen Bezug auf diese außergewöhnliche Zeit. Während ersterer Optimismus versprüht, ist letzterer ein Ausdruck von Übermut, der sich durch die lange Zeit des Lockdowns angestaut hatte.



Die Aufnahmen für das Album finden in einem Berliner Studio statt. So wird mit dem Projekt die Musik-Szene der Hauptstadt unterstützt. Immer wieder ist Berlin auch Thema auf dem Album: „Ach Berlin“ ist ein Duett mit Sängerin Severija. Gemeinsam sind die beiden bereits in dem Song „Turquoise“ des Moka Efti Orchestra zu hören.