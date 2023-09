Mit PORTAL durchbrechen KRÄLFE die Schallmauer zwischen Punkrock und Manga. Die Wehklage über den Verkauf der eigenen Seele an ein feindliches System klingt, als hätten The Damned in Kooperation mit einem bulgarischen Frauenchor den Soundtrack zu Ghost in the Shell geschrieben. PORTAL öffnet das Tor zu einer musikalischen Rebellion im Gewand eines ganz neuen Postpunk.