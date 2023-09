Die Band Rooftop Runners ist das gemeinsame Werk der beiden Brüder Benedikt und Tobias MacIsaac. Ursprünglich kommen die Rooftop Runners von der Westküste Kanadas, sind aber mittlerweile in Berlin angesiedelt. Das musikalische Dou formierte sich in der Untergrund-Szene Berlins und tauchte dort in die Independent Musik Szene ein. Sie spielten zunächst bei Open Mic Abenden, auf Hausparties und kleineren Veranstaltungen in der Hauptsadt.Nachdem Benedikt und Tobias sich in Berlin niedergelassen hatten, nahmen sie ihre erste EP We Are Here auf, die sie dann in kompletter Eigenregie veröffentlichten. Die EP erfreute sich

kritischer Würdigung in den Medien und wurde von vielen Musik Blogs aufgegriffen. Im Anschluss gingen die Rooftop Runners auf Tour durch Europa und Kanada und spielten u.a. das Fusion Festival, die Canadian Music Week und das Rifflandia Music Festival.Nach erfolgreichem Tourabschluss kehrten die Rooftop Runners zurück ins Studio. Gemeinsam mit Produzent Martin J. Fiedler begannen sie in Berlin mit den Arbeiten an ihrem ersten Album Alluvium – eine Mischung aus souligem Gesang, dynamischen Instrumenten und elektronischen Elementen.In der Musik der Rooftop Runners treffen sich die Polaritäten: durch abwechselnde Gesangsharmonien, schallende Gitarren und schwere Synthies werden dynamische Soundlandschaften erzeugt. So kreieren die Rooftop Runners ein vielseitiges Wechselspiel der

Musik.