Das digitale Zeitalter hat schon seine Tücken. Ständig vernetzt, aber nicht immer miteinander verbunden.

„Tired of waiting for an answer, tired of being on my own“ so beginnt Saint George seine neue Single „Do It Again“. Müde davon, hoff nungsvolle Nachrichten in die digitale Leere zu schicken, müde, allein auf ein schweigendes Display zu starren. Der Song beginnt leise aber eindringlich, Pop wird von Anfang an groß geschrieben.

Saint George singt davon, sich wie ein Tänzer zu fühlen, der sich allein im Kreis dreht. Der sich bewegt, aber nicht ankommt. Und der es bedauert, jemanden gehen gelassen zu haben, wie man im Refrain erfährt. Man sieht Saint George im Musikvideo in Gestalt von Jedermann durch die Nacht der Großstadt taumeln. Ein Loch in der Brust, das gefüllt werden will, zieht ihn durch Straßen, Clubs und fremde Betten. Dem Jubelrausch folgt ein Enttäuschungstief. Denn das Loch ist immer noch da.

Gleichzeitig gibt es da die Saint George Persona auf der Bühne, die den Song performt und symbolisch einen möglichen Weg aus der Misere aufzeigt. Saint George singt gegen die eigene innere Leere und digitale Erschöpfung. Produziert von Marc-Oliver Weser und bildhaft eingefangen von Entropy Collective Berlin veröffentlicht Motor Music die erste von drei geplanten Singles für das Jahr 2018, die einer EP vorausgehen.