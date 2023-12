Junipa Gold: Before We Turn To Dust

Die österreichische Indie-Rock-Band Junipa Gold veröffentlicht am 26. Januar 2024 ihre zweite EP "Before We Turn To Dust“. Die Singles "Loving Like a Fool", "Turn To Dust" und "Odyssey" geben bereits einen Vorgeschmack auf den kraftvollen Sound, der sich mit starken Dynamiken und Noise-Elementen von ihrer ersten EP aus dem Jahr 2022 deutlich abhebt. Obwohl die 5 Songs in ihrem Sound variieren, ist Mias Hang zum Schreiben dystopischer Geschichten der rote Faden, der sich durch die EP zieht.