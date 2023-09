Frank und Friedrich: Higher

Nach ihrem millionenfach gehörten Debüt „Coming Home“ mit dem australischen Singer-Songwriter Duncan Woods veröffentlicht das elektronische Produzenten-Duo Frank & Friedrich nun seine zweite Single “Higher” (feat. Bastien). Eine markante Pianolinie, getragen von einem tiefen Bass und organischen Drums, schaffen die Klangkulisse für die warme und kraftvolle Stimme von Sänger Bastien, der mit „Higher“ sein beeindruckendes Debüt als Feature-Artist hinlegt.

Frank & Friedrich lernte sich zum ersten Mal bei einer Kellerentrümpelung von Friedrichs Großvater Manfred kennen. Frank tourte zu der Zeit mit einem Deep-House-Set durch die Clubs, während Friedrich in Berliner Jazz-Spelunken Klavier spielte. Größer hätten die musikalischen Unterschiede also nicht sein können. Doch als ihnen dann bei Großvater Manfred die alten Vinyls, Casio-Keyboards und das Drum-Equipment des ehemaligen Alleinunterhalters in die Hände fielen, war schnell klar, wohin die Reise gehen könnte. Noch im Keller erfolgte der erste Soundcheck. Nun sind ihre Live-Auftritte geprägt von ausschweifender Improvisation und Interaktion und kreieren so den typischen Frank & Friedrich-Sound. Während sie mit ihren Releases ein Gespür für zeitgemäße, ohrwurmverdächtige Popmusik beweisen, touren sie gleichzeitig mit ihren analogen Live-Sets durch die Techno-Szene und legen in bekannten Berliner Clubs auf

So ist auch „Higher“ ein Ausdruck dieser musikalischen Vielseitigkeit. Der Song erzählt von Leidenschaft, Irritation und Inspiration und spannt so auch den Bogen zu den täglichen Aufs und Abs des gemeinsamen Musikmachens.