Frank und Friedrich

Frank & Friedrich haben sich zum ersten Mal bei der gemeinsamen Kellerentrümpelung von Friedrichs Großvater Manfred kennengelernt. Frank tourte zu der Zeit mit einem Deep-House-Set durch die Clubs, während Friedrich in Berliner Jazz-Spelunken spielte - die musikalischen Unterschiede hätte also größer nicht sein können. Doch als ihnen dann bei Großvater Manfred die Schallplatten, Casio-Keyboards und Drum Machines des alten Alleinunterhalters in die Hände fielen, war schnell klar, wohin das führen würde. Noch im Keller folgte der erste Soundcheck und schon bald war das Duo Frank & Friedrich geboren. Seitdem basteln die beiden an Tracks, die sich durch Franks knackige Beats und Friedrichs virtuose Bass- und Synthie-Linien zu einem tanzbaren Live-Sound vereinen. Wenn Frank & Friedrich durch die Clubs reisen, dann reicht kein kompakter Plattenkoffer mit integriertem Kopfhörer-Staufach. Irgendwo zwischen Techhouse, Superhouse und dem Spirit des alten DJ Manne treffen sich ihre musikalischen Wurzeln und verbinden sich zu einer liebevoll arrangierten Live-Performance.