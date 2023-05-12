PA69: Denkmalschutz

Dumm gehen war gestern: heute gehen wir denkmalgeschützt!

Conscious-Rap für Bewusstlose: DJ Dope, Rabatto und TURBOGIANNI sind PA69 (sprich: PI-EY-NEUNUNDSECHZIG). Nach einer gefeierten und mehrfach hochverlegten TORNADOTAGE-Tour im März legt die Hip-Hop-Formation jetzt mit ihrer neuen Single „Denkmalschutz“ nach.

Denken ist furchtbar anstrengend! Das Trio PA69 erteilt dem Denken deshalb auf der neuen Single eine Absage: mit Eurotrance und dem Kater-Wundermittel Elotrans geht es gegen das Overthinken (neudeutsch für „Sich den Kopf zerbrechen“). Auf einem von Barré (Produktionen unter anderem für 01099 und Ski Aggu) produzierten Beat entwickeln Rabatto, Turbogianni und DJ Dope das Credo August Heinrich Hoffmann von Fallerslebens „Die Gedanken sind frei“ hin zu einer „Freiheit vom Denken“ weiter. Im Video ziehen PA69 als ravende Gabber-Riesen durch Berlin und lassen keinen Stein auf dem anderen.

Auf der Bühne und Pressefotos tragen PA69 stets rosafarbene Sturmmasken und nassgeschwitzte Flecktarnanzüge. In ihren Tracks verbinden sie zerrig-sperrige Beats, die ein bisschen klingen wie Bassboxxx oder die frühe Sekte mit Texten, die in ihrem zynisch-ironischen um-sich-schlagen an Hahnenkampf-KIZ erinnern. Das Resultat ist Musik für Menschen, die seit 10 Jahren einen Ohrwurm vom Bratmaxe-Song haben, auf 2000er Hip-Hop hängengeblieben sind, Monster-Energy trinken, Fingerboard fahren, in XXL-Schnitzelrestaurants essen, Angeln gehen, EDM auf dem Tankstellenhof mit offenem Kofferraum hören und Schuhe tragen, die beim Auftreten leuchten. Songs für dich und mich also.



Im Herbst gehen die Tornadotage in die zweite Runde. Es wird nicht heiter bis wolkig sondern windig, strudelig und zerstörerisch: versprochen!