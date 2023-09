THE BAND ON THE EDGE OF FOREVER : Try

Mit “Try” schaffen es TBOTEOF, einen Popsong zu schreiben, für den man den Kopf in den Nacken legen muss und die Augen mit der Hand beschatten, um einmal am ganzen Refrain hoch zu blicken:



“I stand here all alone. Should I give it another try?”



Die gestellte Frage allein ist groß genug, um sich ein Leben daran abzuarbeiten - was die Band gekonnt mit einem offenen Beat und flackernden Synth-Arpeggios, einem cineastischen Backing-Chor und einer geradezu ikonischen Singlenote-Gitarrenlinie zum Score eines ziemlich anspruchsvollen Films macht.



TBOTEOF schreiben einen Song, der “Erase/Rewind” von den Cardigans, “60 Miles An Hour” von New Order oder “It’s My Life” von Talk Talk ins Referenzfeld rückt - es herrscht eine ähnlich klaustrophobische und doch klaffende Stimmung, ein Spagat zwischen Idealen und Notwendigkeit, Träumen und Realität oder Neuanfang und Lethargie. Sakral angelegte Backings, dick-deepe Synthbässe und eben jene repetitive Gitarre sind das Grundgerüst, auf dem der Monkey entlangläuft.



Ist ja alles ganz gut bis jetzt, aber was nun? Weitermachen? Womit? Und warum? Die Antworten auf diese Fragen verstecken sich in den computergleich-bleependen Synthies, helikopterartig abhebenden Arpeggi und einem reduzierten und wunderbar groovenden Bass.



TBOTEOF gehen in ihrer liebsten und bis zur Perfektion beherrschten Kür auf, ein Gefühl mit dem passenden Song zu illustrieren - “Try” ist elektronischer Indiepop mit Herzschlag-Bass und einer analogen Lebenslinie in Form eines einzelnen Gitarrenlicks und persönlichen Soul-Searching-Lyrics.

"In 'Try' geht es um Neuanfänge im Leben, um die Notwendigkeit zu hinterfragen, Resümee zuziehen und zu überlegen, wie es weiter gehen könnte. Es geht um Erinnerungen und Erfahrungen der letzten Jahre und um den inneren Drang, Dinge zu ändern, Sachen auszuprobieren und etwas Neues zu versuchen. Und darum, dass dies alles andere als einfach ist. Der Song stellt als Opener unseres neuen Albums die Frage: 'Should I give it another try?' Und die passende Antwort wäre wohl: 'Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!'" - Volker Neumann