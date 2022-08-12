stegmiller: Viel zu lang schon

„Viel zu lang schon“ ist die Song-gewordene Biografie Stegmillers. Als Songschreiber, der regelmäßig in den credits anderer DeutschPop Künstler*innen auftauchte, gab es buchstäblich goldene Zeiten, aber die eigene Musik rückte nach Enttäuschungen und Zweifeln irgendwann in den Hintergrund. Das änderte sich mit der Veröffentlichung seiner ersten Single „Zeitmaschine“ und erreicht mit der Detailverliebtheit von "Viel zu lang schon" und seiner unverwechselbaren Stimme nun den nächsten Höhepunkt.