Lara Samira: Forever Me

Die Singer-Songwriterin Lara Samira veröffentlicht am 14. April 2023 mit „Forever Me“ ihren neuenElektropop-Song. Die Single mit dem eingängigen Refrain basiert auf einem Beat, der für eine Fashion-Show produziert wurde. Dieses ist „Forever Me“ durchaus anzuhören: Die treibenden Beats, der prägnante synthetische Bass und Lara Samiras coole Vocals erinnern stark an die Dynamik typischer Runway-Tracks. Der Bezug zur Modewelt setzt sich im Musikvideo zur Single fort, welches am 05. Mai erscheint. Hier beweist Lara Samira ihre enorme Wandlungsfähigkeit in unzähligen verschiedenen Rollen, ob als Model auf dem Laufsteg oder als Türsteherin, Visagistin oder DJ, als Kellnerin oder in der Rolle einer Fashion-Journalistin à la Anna Wintour. Das Video verleiht den Lyrics von „Forever Me“, die sich auf den ersten Blick lesen wie ein klassisches Liebeslied, einen kreativen Twist. Die Künstlerin verliebt sich darin am Ende in sich selbst und vermittelt die starke Botschaft: Du bist gut so, wie du bist, egal, wer du bist und in welche Rolle du schlüpfst.

Mit ihrer Stimme, die gefühlvoll und cool zugleich klingt, beeindruckte Lara Samira schon 2017 mit gerade einmal 16 Jahren in der Casting-Show „The Voice of Germany“, bei der sie es mit ihrem Coach Samu Haber (Sunrise Avenue) bis ins Halbfinale schaffte. Seitdem konzentriert sich die mittlerweile 22-Jährige auf ihre eigene musikalische Karriere, veröffentlichte mehrere Singles und eine EP und begeistert in sozialen Medien und Streamingdiensten mit ihren Songs, die millionenfach angehört und geteilt werden.

Ein weiterer Aspekt: Lara Samira überzeugt mit leisen Tönen ebenso wie mit lauten, sie brilliert mit gefühlvollen Balladen, fühlt sich aber auch in beatlastigen Pop-Produktionen hörbar wohl. Die Ukulele, die zu Beginn ihrer Karriere zu ihrem Markenzeichen wurde, ist auch heute noch häufig in ihren Songs zu hören. Wohldosierte elektronische Klänge sorgen für den modernen Touch. Als klassische Singer-Songwriterin gibt Lara Samira in ihren sehr persönlichen Lyrics viel von sich preis.

2023 soll ein wichtiger Meilenstein in Lara Samiras Karriere werden: Im Januar veröffentlichte sie bereits ihre Single „Call Me Crazy“ , später im Jahr wird ihre zweite EP erscheinen.