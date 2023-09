Augustin: Colors

Augustin hat sich voll und ganz der zeitgenössischen Folk-Musik verschrieben. Geige, Cello, Kontrabass, Akustikgitarre, Gesang. Punkt.

Mehr brauchen die vier MusikerInnen nicht, um ihre breite Palette musikalischer Stimmungen zu transportieren. Augustin zelebrieren die leisen Töne, den reduzierten und direkten Klang. Dabei zeigen sie aber auch immer wieder, wie viel Fülle und Dynamik in so einem kleinen Folk-Orchester steckt!

Am 20. Juli erscheint nun das neue Album der Band: „Colors“. Das besondere: fünf der zwölf Songs wurden dabei für den Kinofilm „303“ von Hans Weingartner eingespielt, für den Michael Regner außerdem die dramaturgische Filmmusik komponierte.

Der Film „303“, der auf der Berlinale 2018 premierte, wurde von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeiert. Gleichzeitig mit dem Album startet er nun am 19. Juli in den deutschen Kinos. Er handelt von Jan und Jule, zwei Studenten Anfang 20, die auf einem sich zufällig ergebenen gemeinsamen Trip im Wohnmobil durch Europa einander näher kommen. In hitzigen

Diskussionen über Gott und die Welt entdecken sie Gemeinsamkeiten und prallen auf Gegensätze, kommen sich näher und stoßen einander ab... wie Magneten. „Magnet Balls“ heißt auch die erste Single des neuen Albums passenderweise. Das dazu gedrehte Video beinhaltet auch Szenen aus „303“ und macht richtig Lust auf beides: den Film und die neue verträumte Platte von Augustin!