Marvin Brooks: Loving You

Der in Berlin geborene Ghana-Deutsche, trägt in seiner Stimme imposante Züge und was man von ihm hört, ist ein einzigartiger Mix aus Soul, Pop, R'n'B, afrikanischen und Reggae Elementen, aus Wärme und Coolness, Nonchalance und Dringlichkeit. Es sind Songs, die von einem Leben erzählen, wie es nur die wenigsten kennen, verpackt in berührende Melodien und meinungsstarke Lyrics, die ebenso politisch wie persönlich sind.Ein großer Musiker sagte einmal: „Die größte Herausforderung für einen Songwriter ist es, einen fröhlichen und zugleich gehaltvollen Song zu schreiben.“ Mit „Loving You“ beweist Marvin, wie gut er das beherrscht: Es ist ein berührend emotionales Liebeslied, das sich enorm lässig zwischen urbanem Flair, geschmeidigem Soul und perkussiver Rhythmik platziert. Mit einem Refrain, der sofort ins Ohr geht, sich aber niemals abnutzt. Ebenfalls besonders ist die Gelassenheit, mit der Marvin eine große Anzahl an Silben in eine rollende Melodie formt – hier hört man seine Vergangenheit als virtuoser MC noch heraus. Der Song wurde von Marvin zusammen mit seinem langjährigen kreativen Partner George Brenner komponiert und geschrieben, der hier auch für die Produktion verantwortlich ist.