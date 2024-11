Alice Phoebe Lou: Better

ALICE PHOEBE LOU VERÖFFENTLICHT NEUE SINGLE “BETTER” & KÜNDIGT TOUR FÜR 2025 AN



Die weltweit gefeierte Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou stellt ihre neue Single „Better“ vor. Es ist der Nachfolger der Single „The World Above“, die im Juli erschienen ist.

Verträumte Melodien ebnen auf „Better“ den Weg f ür Alices honigsüßen Gesang, während sie das anfängliche, unantastbare Glück einer neuen Liebe beschreibt, die nicht unbedingt den Test der Zeit bestehen wird. Nostalgische Vintage-Keys hüllen den Song in Gedanken an geschätzte Erinnerungen und versüßen die Illusion intensiver, flüchtiger Verbindungen.

Bei dem independent veröffentlichten Track, der während der Tour mit Clairo im Cedar Creek Studio in Austin aufgenommen wurde, wird Alice von David Parry an der Gitarre, Dekel Adin am Bass und Schlagzeug sowie Ziv Yamin am Schlagzeug und Klavier unterstützt.

„Ich habe diesen Song in einem Rutsch am Klavier meiner Kindheit im Haus meiner Mutter geschrieben“, erzählt Alice. „Ich habe meine Fantasie und frühere Erfahrungen angezapft und dachte daran, wie ich früher jemanden idealisiert habe, wenn ich ihn zum ersten Mal traf. Ich stellte mir eine unrealistische Zukunft vor und war blind für seine Fehler. Wenn man jemanden auf ein Podest stellt, wird der Fall auf den Boden umso schmerzhafter, wenn die Realität einsetzt und man erkennt, dass man seine eigenen Vorstellungen auf diese Person projiziert hat und dass sie dem nie gerecht werden könnte.“

Seit Ende September touren Alice und ihre Band zusammen mit Clairo auf der „Charm“-Tour durch Nordamerika. Zum Abschluss ihrer Nordamerika-Tour in diesem Jahr wird Alice am 10.11. eine Headline-Show im New Yorker Brooklyn Steel spielen. Am 10.04.2025 spielt sie zudem als Support von Remi Wolf im Red Rocks Amphitheater in Colorado.

Auch Fans in Europa und UK dürfen sich über neue Tourdates freuen:

Ab April nächsten Jahres kommt Alice auf eine 16-tägige Frühjahrstour, die auch Shows in Köln, München, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und Berlin beinhaltet. Die vollständige Liste der Tourdaten findet ihr unten.

UK & EUROPA TOUR 2025

22.04. Copenhagen (Dänemark), Studie 2

23.04. Utrecht (Niederlande), Tivoli Vredenburg

24.04. Paris (Frankreich), Casino De Paris

26.04. Barcelona (Spanien), Paral·lel 62

27.04. Lausanne (Schweiz), Les Docks

29.04. Köln (Deutschland), Live Music Hall

30.04. Lissabon (Portugal), Coliseu

02.05. London (UK), Roundhouse

04.05. München (Deutschland), Muffathalle

06.05. Frankfurt (Deutschland), Zoom - Großer Saal

07.05. Hamburg (Deutschland), Docks

09.05. Brüssel (Belgien), AB

11.05. Leipzig (Deutschland), Täubchenthal

12.05. Warschau (Polen), Niebo

13.05. Wien (Österreich), Arena

15.05. Berlin (Deutschland), Sendesaal





ÜBER ALICE PHOEBE LOU

Alice Phoebe Lou hat im Sommer 2023 ihr fünftes Album Shelter veröffentlicht. Die Platte handelt davon, „der Welt und sich selbst zu verzeihen“, um einen Ort der Sicherheit zu schaffen. Sie begann als Straßenmusikerin Musik zu machen, nachdem sie 2013 von Südafrika nach Berlin gezogen war und sich in einen so selbstbestimmten Lebensstil verliebt hatte. Mit der Zeit hat Alice langsam gelernt, ihren eigenen Instinkten zu folgen und ohne Angst vor Urteilen zu schreiben.

Ihr Debütalbum Orbit erschien 2016 und sah Alice die Möglichkeit, aus der Musik eine richtige Karriere zu machen, während Paper Castles (2019) ihren Status als talentierte Musikerin, die man beobachten sollte, festigte. Mit Glow (2021) und dem überraschenden Nachfolger Child's Play konnte Alice „super tief und verletzlich“ werden. „Ich glaube, die Leute haben sich wirklich mit mir verbunden gefühlt, als ich über persönliche, schmerzhafte und tragische Dinge gesprochen habe, die sich manchmal zu peinlich anfühlen, um sie laut auszusprechen“, erklärt sie. „Diese beiden Alben fühlten sich wie eine Abrechnung an.“

Im Gegensatz dazu ist Shelter ein Fest. „Es ist viel selbstbewusster und direkter“, sagt Alice. „Das ist eine aufregende Energie, die man hier einbringen kann.“ Manchmal fühlt sich Shelter wie eine Läuterung an, während andere Momente auf dem opulenten Album ein zweites Erwachsenwerden einfangen. „Ich möchte den Menschen zeigen, wie schön es ist, verletzlich zu sein und all seine Gefühle zu fühlen“, erklärt sie. Alice Phoebe Lou ist nach wie vor erfolgreich Independent und sie hofft, „dass sich junge Menschen davon inspirieren lassen, dass man Dinge unkonventionell tun kann“. Shelter ist ein trotziger Soundtrack für die Wahl des eigenen Glücks.

Mit der Unterstützung ihrer großen Fangemeinde und der Medien hat sich Alice einen großen Rückhalt erarbeitet. Das Clash Magazine beschreibt sie als „eine große Schwester für ihre Zuhörer“ und sagt, dass „ihre Musik Beziehungen, das Selbstverständnis und die Zeit mit einer fesselnden Rohheit betrachtet, die schwer zu definieren ist.“ Consequence of Sound verglich sie mit „Judy Garland, Kate Bush oder Angel Olsen“ und fügte hinzu: „Aber vor allem ist Lous Stimme unverkennbar ihre eigene.“